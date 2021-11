Comuni: la sfida del Pnrr, parte dalla Sicilia il ciclo di incontri a cura di Anci e Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di comuni e delle sfide del Pnrr si è parlato stamattina nel corso di un incontro, in videoconferenza, a cura di Anci, Mef e presidenza del Consiglio. Si è trattato del primo di una serie di incontri rivolti ai Comuni e agli amministratori locali, organizzato in collaborazione con l’Anci Sicilia e finalizzato a illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue principali linee di intervento. Sono intervenuti, oltre a Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, Veronica Nicotra, segretario generale Anci, Andrea Ferri, responsabile finanza locale Anci/Ifel, e Francesco Monaco, responsabile del dipartimento Fondi Europei e investimenti territoriali Anci. Le relazioni sono state affidate a Michele Palma, del dipartimento Affari Regionali della presidenza del Consiglio dei ministri, che ha affrontato il tema del ruolo di supporto per i comuni di piccole dimensioni delle aree interne/montane e dei comuni isolani. Adelaide Mozzi, rappresentante della Commissione europea, è poi intervenuta sulla prospettiva europea e l’inquadramento del ruolo del Pnrr nel contesto del Next generation EU. Aline Pennisi, Sonia Caffù e Giorgio Centurelli, della Ragioneria generale dello Stato, hanno fatto un quadro generale del Pnrr approfondendo le principali linee di intervento di interesse dei comuni, la rendicontazione e il controllo nel Pnrr. “Il Pnrr rappresenta un momento di verità per testare il sistema Italia e per far sì che le riforme che verranno messe in atto in questa occasione restino come patrimonio di tutti anche negli anni successivi”, ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. (segue) (Rin)