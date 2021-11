Ambiente: Intesa Sanpaolo e Wwf, recuperiamo 20 milioni di mq di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Un’iniziativa concreta, che ha l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibile per difendere e tutelare fiumi, laghi e coste del territorio italiano. È questo lo spirito del progetto Ri-Party-Amo promosso da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme a Lorenzo Jovanotti, che ne racconterà obiettivi e azioni durante le 12 tappe italiane del Jova Beach Party 2, tra luglio e settembre 2022. Lo riferisce una nota stampa, secondo cui per sostenerlo, da oggi è attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, una raccolta fondi dedicata, che punta all’eccezionale obiettivo di 5 milioni di euro e che sarà alimentata, oltre che dalle donazioni dirette, anche da quelle fatte durante la prevendita online dei biglietti del Jova Beach Party 2. Nell'autunno 2022, Jovanotti dedicherà a 4.000 donatori l'opportunità di partecipare a due concerti esclusivi a Milano e a Roma. Ri-Party-Amo si propone di sensibilizzare e mobilitare giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, attraverso un programma di azioni lungo tre linee di intervento: ripristiniamo oltre 20 milioni di mq tra spiagge, laghi, fiumi e fondali e litorali, in un tour che coinvolgerà almeno 12 macroaree sparse dal nord al sud del nostro Paese; interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in 12 aree a rischio; attività di formazione e sensibilizzazione che coinvolgeranno almeno 100 mila studenti, erogazione di almeno 10 borse di studio per corsi di formazione su tematiche ambientali e 3 stage formativi presso Wwf Italia per acquisire esperienza sul campo. (segue) (Com)