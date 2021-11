Sud: Carfagna, al lavoro su risorse Ue per chiudere era acquedotti colabrodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto all’acqua "è un diritto universale. Nonostante ciò, ancora oggi nel nostro Sud abbiamo reti idriche e fognarie inadeguate o, addirittura, inesistenti. Ci sono già ingenti fondi a disposizione per affrontare il problema, ma vogliamo fare di più: stiamo lavorando intensamente per reperire ulteriori risorse europee e chiudere per sempre l’era degli acquedotti colabrodo". Lo annuncia su Facebook la ministra per il Sud e la Coesione territoriali, Mara Carfagna. (Rin)