Roma: presidente Municipio XV, lavori a Prima Porta intervento straordinario, grazie a Regione (2)

- "Un intervento di 1 milione e 600 mila euro, per il dragaggio e la rimozione del materiale depositato sul fondo, circa 27mila metri cubi che impedivano il regolare flusso delle acque, e il completo decespugliamento delle aree arginali, tagli di arbusti e pulizia delle sponde dell'alveo, per un totale di 70.000 mq. Già nel 2013, nella nostra prima esperienza alla guida del Municipio, avevamo chiesto e ottenuto la pulizia del fosso, operazioni che nel tempo, grazie alla Regione Lazio, sono diventate sempre più costanti, ma quello di oggi rappresenta un intervento straordinario, per una zona per cui sono ancora previsti 5 milioni di fondi da utilizzare contro il dissesto idrogeologico", prosegue Torquati. (segue) (Com)