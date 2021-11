Roma: presidente Municipio XV, lavori a Prima Porta intervento straordinario, grazie a Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allargamento degli argini e la rimozione dei rifiuti permetteranno un maggiore e regolare deflusso dell'acqua, garantendo più serenità ai residenti di Prima Porta che hanno il diritto di vivere senza il timore di nuovi allagamenti in caso di maltempo. Il risanamento idraulico del nostro territorio resta una priorità: dobbiamo assicurare una programmazione costante di manutenzione ordinaria e allo stesso tempo procedere con la messa in funzione dell'impianto di Via Procaccini che, nonostante i fondi ottenuti e i lavori realizzati nel corso della nostra precedente consiliatura, la vecchia amministrazione di Roma Capitale in cinque anni non ha mai avviato a causa di un mancato allacciamento di pochi euro. Ringrazio la Regione Lazio per averci ascoltato e per aver mantenuto gli impegni presi, sempre più convinto che un lavoro coordinato tra Istituzioni e a favore della cittadinanza, sia l'unica strada possibile e da intraprendere sempre", conclude. (Com)