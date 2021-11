Lombardia: Banca d'Italia, imprese recuperano, in crrscita l'erogazione dei mutui per le case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'industria la produzione è cresciuta in misura marcata nel primo semestre dell'anno. I prestiti alle famiglie hanno accelerato nel primo semestre dell'anno. La dinamica è stata guidata principalmente dai mutui per l'acquisto di abitazioni, stimolati dalla ripresa sostenuta delle compravendite immobiliari. Anche il credito al consumo è tornato a crescere, riflettendo l'aumento della spesa delle famiglie, grazie al migliorato clima di fiducia. I depositi detenuti presso il sistema bancario hanno continuato a espandersi a ritmi elevati ed è cresciuto il valore dei portafogli, beneficiando della ripresa dei corsi sui mercati finanziari. È quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia Lombarda.presentato oggi dalla Banca d'Italia. Secondo il sondaggio della Banca d'Italia tra le iomprese la tendenza sarebbe proseguita nel terzo trimestre, consentendo alle imprese di recuperare in media i livelli pre-pandemici di fatturato. Nella prima parte del 2021 le principali variabili economiche della regione hanno registrato una forte ripresa, con circa il 70 per cento degli operatori industriali lombardi che ha registrato una crescita delle vendite nei primi tre trimestri dell'anno. Per poco meno dei due terzi delle aziende il fatturato sarebbe tornato su valori analoghi o superiori a quelli del 2019 e, in prospettiva, gli imprenditori si attendono un andamento positivo dei ricavi anche nei sei mesi successivi al periodo di rilevazione. (segue) (Rem)