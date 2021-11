Lombardia: Banca d'Italia, imprese recuperano, in crrscita l'erogazione dei mutui per le case (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei traini della ripresa è stata fino a ora la produzione manifatturiera, aumentata del 20,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che, nel secondo trimestre, ha superato del 2,6 per cento il livello raggiunto alla fine del 2019. L'attività è salita, al netto della stagionalità, dell'1,7 per cento nel primo trimestre dell'anno sul precedente e ha accelerato al 3,7 per cento nel secondo. Il grado di utilizzo degli impianti è aumentato di circa 12 punti percentuali, al 75,1 per cento nella media del semestre, tornando sui livelli segnati alla fine del 2019. Anche le esportazioni lombarde di beni sono aumentate, con una crescita del 22,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, poco meno della media nazionale, e hanno superato i livelli del 2019. Valori analoghi anche per quanto riguarda le importazioni. Segnali incoraggianti arrivano poi anche dal mercato del lavoro, anche se a ritmi ridotti rispetto alla ripresa delle industrie e delle attività produttive. L'occupazione è diminuita nella media del primo semestre dell'anno, ma le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate a partire dalla primavera: il saldo delle attivazioni di contratti di lavoro dipendente è tornato positivo, il numero degli occupati ha ripreso a crescere e il ricorso alle misure di integrazione salariale - pur se ancora elevato - si è progressivamente ridimensionato. Il sondaggio della Banca d'Italia rileva anche previsioni di aumento delle ore lavorate nell'anno e un minore ricorso al lavoro agile. In particolare, nel primo semestre del 2021 nel Nord Italia il numero degli occupati è diminuito dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 3,6 per cento rispetto al primo semestre del 2019 (-3,4 in Italia). Il tasso di occupazione è sceso al 65,4 per cento, con un calo analogo per la componente maschile e per quella femminile. nel secondo trimestre del 2021, dell'1,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Stime provvisorie a livello regionale confermano tale miglioramento anche per la Lombardia, in linea con quanto registrato nella macroarea del Nord. (Rem)