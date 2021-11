Repubblica Ceca: Covid, Esercito già impegnato in 24 ospedali e da lunedì in altri 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi nella Repubblica Ceca l’Esercito sta fornendo assistenza contro la pandemia di coronavirus a 24 ospedali alle prese con carenze di personale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Al momento i militari dispiegati sono 102 e le prime regioni da cui sono provenute richieste di assistenza ormai all’inizio della settimana sono Zlin e Olomouc. Da lunedì prossimo, soldati saranno impiegati in altri 15 ospedali. I nuovi contagi da coronavirus osservati nelle ultime 24 ore nel Paese sono 13.374, ovvero quasi tremila in più rispetto a una settimana fa ma comunque meno del primato di martedì, superiore a 22 mila contagi. Il numero dei ricoverati è salito a 4.750, di cui quasi 700 in condizioni serie. (Vap)