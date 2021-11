Spagna: muore ex presidente della Società statale di partecipazioni industriali Ferreras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a 67 anni dopo una lunga malattia Pedro Ferreras, ex presidente della Società statale di partecipazioni industriali (Sepi) durante il governo del popolare Jose Maria Aznar. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Ferreras, è stato l'artefice delle privatizzazione di importanti imprese come Endesa, Repsol, Casa, Aceralia, Indra, Santa Barbara e Iberia. Dopo aver lasciato la Sepi, ha presieduto la società catalana del cemento Uniland e durante la sua carriera professionale è stato dirigente di aziende come Nh Hoteles, Abertis Telecom, Renta 4, Oesia e Vueling. (Spm)