Viabilità: Anas, nella notte di lunedì 22 chiusure su Ss342 asse interurbano di Bergamo

- Anas ha programmato gli interventi che consentiranno la riqualificazione degli impianti di illuminazione delle gallerie "Papa Giovanni XXIII" e "San Roberto" in carreggiata nord della strada statale 342 DIR/A "Asse interurbano di Bergamo" dal km 0,000 al km 4,630. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e mitigare i disagi all'utenza, il cantiere si svolgerà esclusivamente in orario notturno, da lunedi 22 novembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Gli utenti provenienti da Bergamo che dovranno raggiungere la statale 342, dovranno imboccare la statale 470 Dir senza immettersi sulla S.S. 342 Dir. A "Asse Interurbano di Bergamo" e poi imboccare la statale su via Lecco. Gli utenti provenienti dalla SP 155 dovranno immettersi dalla SP 166 Via Vittorio Veneto. Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi e termineranno il 22 dicembre.(Com)