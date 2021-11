Vaccino: Boccia (Pd), con Sputnik avremmo fatto un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La Russia ha fatto un disastro, così come il Regno unito". Lo ha detto a Radio Immagina Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del Partito democratico. "Ricordate quando alcuni leader italiani ci chiedevano in maniera incosciente di usare Sputnik come vaccino? Avremmo fatto un disastro", ha evidenziato. (Rin)