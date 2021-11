Energia: Manuelli (Ansaldo Nucleare), opportunità in Europa da mini reattori di quarta generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera del nucleare, nell’ottica della sostenibilità, ha di fronte due sfide: la prima riguarda il progetto Dtt, che andrebbe considerato come la base di un futuro programma di fusione nazionale a fronte della roadmap che abbiamo da qui al 2050. Lo ha detto Luca Manuelli, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, intervenendo oggi al webinar “La filiera italiana della fusione: una filiera industriale strategica per la competitività dell’Europa” organizzato da Confindustria. “La seconda riguarda l’Europa, soprattutto se l’evoluzione della tassonomia costituirà un acceleratore per le opportunità derivanti dai mini reattori di quarta generazione: noi e tutta la filiera italiana siamo pronti a giocare questa partita fondamentale in Europa”, ha detto, sottolineando la necessità di sviluppare strumenti che consentano di andare verso un mix di tecnologie sostenibili legate alle rinnovabili, all’idrogeno, alla cattura della CO2 e alle smart grid. “In questo scenario si inserisce il tema importante della doppia transizione, digitale e ambientale: la componente dell’innovazione è particolarmente utile al comparto del nucleare, per le numerose applicazioni nell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale”, ha continuato, ribadendo la necessità di rafforzare le probabilità di successo del progetto Dtt. “Si tratta di un’iniziativa fondamentale e italiana, dove la collaborazione pubblico-privata costituisce una leva fondamentale e in cui possiamo riversare le nostre competenze”, ha concluso. (Rin)