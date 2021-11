Covid: Boccia (Pd), impone a politica scelte irreversibili per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "La pandemia ha cambiato il mondo e anche la dinamica tra la vita in città e le aree interne". Lo ha detto a Radio Immagina Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del Partito democratico. "Molte campagne sono state lasciate nei decessi scorsi" ed invece "anche grazie alla società digitale" c'è un ritorno "per valorizzare la vita nei borghi e nelle aree di montagna. Il Covid impone alla politica scelte per il futuro che sono irreversibili", ha aggiunto. (Rin)