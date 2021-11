Speciale energia: al Copasir audito Donnarumma (Terna), focus su sicurezza rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La sua rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito l’amministratore delegato di Terna, Stefano Antonio Donnarumma, proseguendo nell’indagine conoscitiva sul tema della sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica. Lo rende noto il presidente del Copasir, Adolfo Urso. “Nel corso dell’audizione – ha spiegato Urso - si è in primo luogo esaminato il ruolo di Terna in qualità di gestore del sistema della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e sul ruolo che tale rete riveste nell’abilitare una più ampia adozione di fonti energetiche rinnovabili anche alla luce degli obiettivi indicati nel Pnrr. Ci si è poi soffermati sul tema della sicurezza e resilienza della rete e sulle questioni inerenti l’accumulo e lo stoccaggio anche in riferimento a come cambieranno le fonti e le aree di produzioni rispetto a quelle di consumo. Inoltre, si è analizzato il ruolo di hub naturale svolto dalla rete trasmissiva del nostro Paese che si colloca in una posizione di ponte fra l’Europa continentale e i paesi del mediterraneo e i nuovi progetti in fase di realizzazione, la sicurezza del sistema e le ricadute sul sistema industriale”. (com)