Speciale energia: Algeria, finanziaria 2022 “prudente”, prezzo del petrolio a 45 dollari al barile

- Quanto alla spesa, la nuova legge finanziaria 2022 prevede un budget operativo di 45,5 miliardi di dollari e un budget per i ministeri di 25,57 miliardi di dollari, di cui 19,57 miliardi di dollari per investimenti e 6,01 miliardi di dollari per operazioni in conto capitale. Su quest'ultimo budget, 1,41 miliardi di dollari sono destinati al sostegno per l'accesso all'alloggio, 5,31 miliardi di dollari alle infrastrutture economiche e amministrative, 1,83 miliardi di dollari all'agricoltura e all'approvvigionamento idrico e 1,64 miliardi di dollari all'istruzione e alla formazione. Le infrastrutture socio-culturali hanno un budget di 1,13 miliardi di dollari, il sostegno ai servizi produttivi riceve 260 milioni di dollari, l'industria 35 milioni di dollari e l'energia e l'estrazione mineraria 13 milioni di dollari. I piani di sviluppo delle municipalità sono dotati di 720 milioni di dollari, mentre 11,54 miliardi di dollari del budget sono destinati ad altri settori. Il Plf 2022 prevede anche 3,12 miliardi di dollari dedicati al sostegno all'attività economica, mentre 390 miliardi di dollari sono destinati a spese impreviste. (Ala)