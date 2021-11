Speciale energia: Coldiretti, arriva nei campi primo trattore a biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva nei campi italiani il primo trattore alimentato a biometano per combattere i cambiamenti climatici e affrontare il caro prezzi dell’energia. La novità è stata presentata dalla Coldiretti al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione per illustrare la rivoluzione green sostenuta dall’evoluzione tecnologica nelle campagne per ridurre l’impatto ambientale. Il New Holland T6 Methane Power è il primo trattore al mondo – spiega Coldiretti - alimentato al 100 per cento a biometano e che si può rifornire direttamente dalla rete gas o da specifiche stazioni a biomassa, con la stessa potenza di un diesel ma con una riduzione del 30 per cento dei costi e un abbattimento drastico delle emissioni. Il biometano infatti produce il 99 per cento di particolato in meno, riduce le emissioni di CO2 del 10 per cento e le emissioni complessive dell’80 per cento, consentendo di raggiungere emissioni di CO2 prossime allo zero. Il nuovo trattore green si inserisce nel piano strategico italiano sullo sviluppo delle energie rinnovabili che – sottolinea Coldiretti - ha l’obiettivo da oggi al 2030 di immettere nella rete 6,5 miliardi di metri cubi di biometano grazie alla trasformazione in energia pulita del 65 per cento dei reflui degli allevamenti made in Italy. Un traguardo – continua Coldiretti – necessario anche a scongiurare l’allarme lanciato dal servizio studi del Parlamento Ue sul costo di oltre mille miliardi di euro all’anno in caso di fallimento della transizione energetica in Europa. (Com)