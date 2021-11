Speciale energia: policlinico Umberto I, grazie ad Acea per donazione tablet e colonnine ricarica smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto l’incontro per l’attività benefica di Acea Energia, società commerciale del Gruppo Acea, a supporto dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso la struttura ospedaliera, alla presenza del responsabile della Direzione commerciale Acea Energia Mauro Accroglianò, del direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba e del direttore del Dai di Emergenza e Accettazione del Policlinico Umberto I Francesco Pugliese. "Voglio ringraziare la dottoressa Carmela Imperiale per il suo impegno e la sua dedizione verso tutti i malati e voglio ringraziare Acea Energia che ci ha voluto omaggiare di questi strumenti di comunicazione che, nella fase di isolamento della dovuta al Covid-19, avvicinano i pazienti ricoverati con i loro familiari e viceversa. I tablet e le 'ricariche' (recharge station) sono state posizionate in tutti i luoghi strategici delle aree Covid-19 dell’Azienda: dal pronto soccorso al Dea, dalla rianimazione, al pronto soccorso pediatrico, dalle malattie infettive e così via", ha dichiarato Francesco Pugliese. "Con questo progetto Acea ha voluto essere vicina al Policlinico nella gestione dei pazienti Covid- 19 e questa donazione ha dimostrato con fatti tangibili la volontà di accompagnare i pazienti limitando la distanza con i propri familiari", ha dichiarato il direttore generale Fabrizio d’Alba che ha voluto concludere l’evento con una foto ricordo con gli operatori sanitari, ringraziando tutti quelli che hanno reso possibile questa iniziativa. (Com)