Speciale energia: Emirati, Tecnicas Reunidas si aggiudica complesso gas per 450 milioni euro

- Tecnicas Reunidas, azienda spagnola operante nel campo delle infrastrutture petrolifere, si è aggiudicata, in consorzio con la società emiratina Target Engineering, un contratto da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) per sviluppare un progetto di gas sulla costa nord-occidentale degli Emirati Arabi Uniti. Il contratto ha un valore di circa 825 milioni di euro, di cui circa 450 milioni di euro corrispondono a Tecnicas Reunidas. Il progetto prevede l'approvvigionamento e la costruzione degli impianti di condizionamento del gas per la disidratazione, la compressione e le utility associate sull'isola di Arzanah, situata a 80 chilometri da Abu Dhabi. Il contratto è legato al progetto di sviluppo del gas di Dalma, realizzato da una joint venture guidata da Adnoc e fa parte della concessione di Ghasha, il più grande sviluppo di gas acido in mare aperto del mondo. Il giacimento di Ghasha consiste in diversi campi di gas ancora in fase di sviluppo: Hail, Ghasha, Hair Dalma, Satah, Bu Haseer, Nasr, Sarb, Shuwaihat e Mubarraz. Gli azionisti della concessione di Ghasha sono Adnoc (55 pe cento), l'italiana Eni (25 per cento), la tedesca Wintershall (10 per cento), l'austriaca Omv (5 per cento) e la russa Lukoil (5 per cento). Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2025, permettendo al campo di Dalma di produrre circa 340 milioni di piedi cubi al giorno di gas naturale, una quantità equivalente all'11 per cento del consumo annuale di gas naturale della Spagna. Tecnicas Reunidas nei primi nove mesi del 2021 ha registrato perdite per 156,9 milioni di euro e, pertanto, questo contratto, insieme agli altri progetti che si è aggiudicata negli ultimi mesi per un valore di 4 miliardi di euro le permetterà di superare i 3 miliardi di euro di vendite quest'anno. (Spm)