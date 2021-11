Speciale energia: Cina-Russia, al via cooperazione per lo sfruttamento di giacimenti carboniferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prenderà parte allo sviluppo di giacimenti carboniferi in Russia e stipulerà contratti di approvvigionamento a lungo termine con Mosca. Lo ha annunciato il vice primo ministro cinese, Han Zheng, al termine di un vertice virtuale sull'energia co-presieduto con l'omologo russo, Aleksander Novak. Secondo quest'ultimo, i due Paesi concentreranno le proprie azioni in aree specifiche del territorio russo, tra cui la regione del Transbaikal, che ospita il giacimento di carbone Zashulanskoe. Nel tentativo di alleviare la crisi energetica nazionale, negli ultimi mesi Pechino ha dialogato attivamente con Mosca, la quale ha incrementato sensibilmente la fornitura di combustibile ed elettricità al Paese. Secondo Novak, solo nei primi dieci mesi dell'anno Mosca avrebbe esportato in Cina gas naturale per oltre 12 miliardi di metri cubi; a partire da novembre, inoltre, il Paese ha aumentato la distribuzione di elettricità a 555 milioni di chilowattora. (Cip)