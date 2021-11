Speciale energia: Messico, bando internazionale Pemex per realizzare condotti per trasporto idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale ha presentato un bando internazionale per l’ideazione e la costruzioni di dotti per il trasporto di idrocarburi nelle zone settentrionale e meridionale del Paese. I documenti per la preselezione delle domande dovranno essere presentati entro il 26 novembre, entro il 10 dicembre si presentano e aprono le offerte e il risultato si conoscerà il 18 gennaio 2022. La gara è aperta a tutti i soggetti di nazioni che abbiano un trattato di libero commercio con il Messico. Nel bando si precisa che non sarà ammessa la domanda di nessun parente del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. (Mec)