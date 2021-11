Agroalimentare: Di Maio, nei primi mesi 2021 export cresciuto del 10,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Nei primi sette mesi del 2021, le nostre esportazioni” nel settore agroalimentare “sono aumentate del 10,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, sfiorando i 21 miliardi di euro. Il solo export vinicolo vale quasi 4 miliardi di euro ed è cresciuto del 14,5 per cento”. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento in occasione del “Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione” in corso a Roma. Nel dettaglio l’export italiano nel periodo gennaio-settembre del 2021 “è cresciuto di oltre il 20 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2020 ed ha segnato un nuovo record dopo quello di circa 356 miliardi dello stesso periodo del 2019”, ha aggiunto. (Rin)