Migranti: ministero Esteri bielorusso, molti nell'Ue non vogliono risolvere la crisi

- Nell'Unione europea sono in molti a non essere assolutamente interessati a risolvere in modo costruttivo le sfide e le minacce comuni alla regione e alla comunità internazionale nel suo insieme, il che vale anche per la crisi migratoria e la creazione di focolai di tensione militare. Lo ha dichiarato oggi Vladimir Makei, ministro degli Esteri bielorusso, citato dall'agenzia di stampa russa "Tass". Secondo Makei, non vi è apertura, sincerità e reale interesse da parte dei partner occidentali su questi problemi, che "dovrebbero essere discussi apertamente e senza accuse reciproche". Da diversi giorni oltre 2.000 migranti provenienti da Paesi del Medio Oriente si trovano ammassati al confine tra Bielorussia e Paesi dell'Unione europea, nel tentativo di ottenere asilo politico dall'Ue, la quale ha accusato le autorità bielorusse di aver creato la crisi migratoria allo scopo di destabilizzare il confine orientale dell'Unione europea. (Rum)