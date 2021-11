Expo: Di Maio, si sta dimostrando vetrina straordinaria per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- “A Expo Dubai, inaugurata lo scorso 1 ottobre, il padiglione italiano, dedicato al tema “La Bellezza unisce le Persone”, si sta già rivelando una vetrina straordinaria per il nostro Paese, di cui restituisce un’immagine innovativa, creativa e al contempo ancorata a tradizioni e territori”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento in occasione del “Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione” in corso a Roma. Nel solco di questi valori, il Governo “ha deciso di presentare la candidatura di Roma a organizzare l’Expo nel 2030”. (Rin)