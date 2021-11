Piemonte: dalla Regione 413 mila euro per bonificare ex campo nomadi strada dell'Arrivore a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione stanzia 413 mila euro per bonificare l'ex campo nomadi di strada dell'Arrivore a Torino. Lo annuncia l'assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca in una nota stampa. "È un passaggio essenziale per combattere l’abusivismo e riqualificare le aree che, dopo lunghe occupazioni, tornano in mano alla collettività - ha affermato Ricca -. Questa bonifica era essenziale per tutelare la salute dei cittadini e per restituire ai torinesi una fetta di città. La Regione impegna 413 mila euro per depurare un’area fortemente inquinata e questo è un dato positivo sia per l’ambiente che per i cittadini”. Nella zona sono state individuate aree del terreno e della falda acquifera inquinate da sostanze tossiche (metalli, diossine, idrocarburi) per valori superiori alla norma. Problematiche che verranno affrontate attraverso i fondi regionali. (Rpi)