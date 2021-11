Cultura: Regione Lazio a Più libri più liberi, 100 mila euro in buoni per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 all’8 dicembre 2021 torna, nel Roma Convention Center – La Nuvola, Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Anche quest’anno la Regione Lazio prende parte alla manifestazione con uno spazio dedicato, un ricco programma di eventi e 100 mila euro in Buoni Libro per i più giovani. “Ben 37 incontri, di cui 11 destinati ai più piccoli, che si svolgeranno sia nello stand regionale che nelle sale della Fiera, nel corso dei quali si declinerà il tema lanciato per questa edizione 2021: la Libertà” ha dichiarato Paolo Orneli, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione. “Il pubblico potrà conoscere le esperienze territoriali più innovative e interessanti del mondo del libro e dell’editoria laziale. Un ambito che, nonostante le difficoltà legate alla crisi pandemica, continua a crescere ed evolversi grazie all’intraprendenza e alla passione di chi svolge questo mestiere ma anche alle specifiche strategie di azione messe in campo per investire su nuovi strumenti e linguaggi legati al mondo del libro”. (segue) (Rer)