Cultura: Regione Lazio a Più libri più liberi, 100 mila euro in buoni per i giovani (2)

- Anche per il 2021, la Regione Lazio promuoverà, all’interno dello stand, incontri, laboratori e diversi momenti di animazione realizzati in collaborazione con le case editrici, gli archivi, gli istituti culturali, le biblioteche e i musei del territorio. Non mancheranno, anche negli altri spazi della fiera, incontri legati alle più interessanti esperienze regionali: l’Archivio Flamigni, il centro di documentazione specializzato nello studio della storia dell’Italia repubblicana, che a febbraio è approdato a Memo, Spazio di storia e memorie nel cuore del quartiere Garbatella di Roma; “Memory of Montecassino”, il sistema informativo digitale integrato per raccontare e conoscere l’enorme patrimonio scritto custodito nell’Abbazia di Montecassino; il progetto “Nati per Leggere” e la VI edizione di “Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le biblioteche del Lazio”, in collaborazione con Aib Lazio. (segue) (Rer)