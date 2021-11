Cultura: Regione Lazio a Più libri più liberi, 100 mila euro in buoni per i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle cinque giornate, inoltre, si alterneranno diverse voci tra autori, editori e ideatori di progetti che partono dal basso che racconteranno le tante novità del settore, in un interessante programma di incontri a cura di Valeria Cecilia. Sarà l’occasione per dare spazio alla creatività giovanile ma anche a tematiche importanti come la lotta alle disuguaglianze, le pari opportunità e l’ambiente. Il programma si articolerà in quattro aree: “Professioni: scrivere, pubblicare, vendere libri, qualcosa è cambiato?” dedicata a chi scrive, chi costruisce e chi vende libri; “Nuove voci: giovani scrittori del Lazio si presentano” dedicata a scrittori esordienti; “Idee e linguaggi nuovi del territorio”, in cui si presenteranno le novità più interessanti del settore; “Lettori si cresce”, con laboratori e letture guidate per ragazzi e bambini. (segue) (Rer)