Cultura: Regione Lazio a Più libri più liberi, 100 mila euro in buoni per i giovani (5)

- Questi gli appuntamenti ospitati negli spazi della fiera: Sabato 4 dicembre alle 12:30, in Sala Sirio, Archivio Flamigni: storia, memorie e futuro con Ilaria Moroni, Agnese Moro e Umberto Gentiloni. Presentazione dell’Agenda della Memoria 2022, progetto editoriale nato per ricordare le vittime del terrorismo e finanziare iniziative didattiche e formative sui temi della storia contemporanea, il sito www.aldomoro.eu, dedicato allo statista ucciso nel 1978, e il nuovo software di consultazione della documentazione conservata nell'Archivio Flamigni, pensato per avvicinare sia i ricercatori sia i curiosi alle fonti del Novecento. Domenica 5 dicembre alle 17:30, in Sala Marte, per l’area “Nuove voci: giovani scrittori del Lazio si presentano” a cura di Valeria Cecilia, Letteratura sportiva: una nuova generazione di scrittori racconta lo sport. Gli esordienti Emanuele Atturo, autore di “Roger Federer è esistito davvero”, e Marco Gaetani, autore di “Roberto Mancini, senza mezze misure” dialogano con Isabella Ferretti, editrice di 66thand2nd. (segue) (Rer)