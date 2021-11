Cultura: Regione Lazio a Più libri più liberi, 100 mila euro in buoni per i giovani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 6 dicembre alle 10:30, in Sala Venere, La promozione della lettura nelle biblioteche del Lazio. Nascita ed evoluzione di “Piccoli lettori grandi visioni: Nati per Leggere e oltre”, progetto promosso dalla Regione Lazio - Direzione regionale Cultura e Lazio creativo, Area servizi culturali e promozione della lettura e curato dalla Sezione Lazio dell’Aib - Associazione Italiana Biblioteche. Intervengono Cristiana Pimpini, Lucia Antonelli e Chiara de Vecchis. Modera Silvia Zanini. Martedì 7 dicembre alle 15:00, sempre in Sala Venere, Marilena Maniaci, Giulia Orofino e Nicola Tangari presentano MeMo - Memory of Montecassino. La tecnologia al servizio della conoscenza e della valorizzazione di un patrimonio. Mercoledì 8 dicembre alle 18:45, in Sala Marte, per l’area “Idee e linguaggi nuovi del territorio” a cura di Valeria Cecilia, Come parlare di libri oggi? Come stimolare la lettura? Una radio, un camper e delle box a sorpresa. Margherita Schirmacher, speaker radiofonica, ideatrice di Ticket to Read e curatrice di eventi culturali, e Laura Ganzetti, fondatrice del blog letterario Tè tostato e di TT box, presentano i loro progetti. (Rer)