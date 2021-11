Ricerca: Mattarella, grandi passi avanti contro cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha "incarnato la grande intuizione e la grande speranza di sconfiggere cancro, quando appariva come un sogno. Insieme avete fatto grandi passi avanti. Oggi sappiamo che sconfiggere il cancro è possibile ed è un traguardo cui si può e si deve tendere. Il traguardo non è a portata di mano ma in molti ambiti la percentuale dei guariti è salita costantemente, le diagnosi sono più precoci e questo consente una maggiore efficacia delle cure”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di celebrazione de "I Giorni della ricerca", l’iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. “Per tante patologie la vita dei malati è migliorata – ha ricordato -. E’ divenuta compatibile con il lavoro e la serena quotidianità. Le terapie sono diventate meno invasive e le prospettive di sopravvivenza si sono alzate. Nuove tecniche consentono di salvare ogni giorno di più vite umane e questo si deve alla ricerca”.(Rin)