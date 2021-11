Rifiuti: per la pulizia di Roma incentivi contro l'assenteismo ai dipendenti Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì prossimo, 22 novembre, e fino al 9 gennaio, partono gli incentivi contro l'assenteismo per i dipendenti di Ama, la società capitolina che gestisce il ciclo dei rifiuti e che è coinvolta nella pulizia straordinaria della città. Si va dai 360 euro lordi per chi non prende ferie e non utilizza riduzioni dell'orario di lavoro ai 260 euro lordi per chi registra al massimo tre giorni di assenza di qualsiasi tipo. A chi si assenta per un massimo di cinque giorni verrà riconosciuto un importo da 200 euro lordi. Gli importi verranno riconosciuti a partire da febbraio. Costo totale dell'operazione: 3 milioni di euro, quelli deliberati da Roma Capitale in favore di Ama per il periodo dal primo novembre al 31 dicembre. Si tratta di "una premialità mensile per i lavoratori che garantiscono un tasso di presenza elevato", si legge nel verbale dell'accordo sottoscritto ieri dai vertici di Ama e dai sindacati di categoria Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Accordo che arriva poiché il primo novembre "è stato avviato" a Roma su richiesta del sindaco, Roberto Gualtieri, e della sua giunta "il piano che vedrà incrementare il numero di servizi al fine di garantire la pulizia straordinaria". Pertanto le parti sindacali hanno ritenuto, con i 3 milioni di euro che il Campidoglio riconoscerà ad Ama per lo sforzo "necessario procedere con un piano che incentivi l'aumento del tasso di presenza su tutti i settori operativi: comprendendo le zone, le officine, le autorimesse, i centri di raccolta, gli impianti e i cimiteri". Dal conteggio di eventuali assenze saranno esclusi i giorni di sciopero attinenti alle vertenze nazionali. I bonus saranno riconosciuti in busta paga ai lavoratori virtuosi a partire da febbraio ma soltanto se ci saranno i risultati (pulizia delle strade principali, rimozione dei rifiuti in terra attorno ai cassonetti e delle mini discariche abusive urbane) e se, nel complesso, si registrerà una riduzione almeno del 10 per cento nei mesi di dicembre e gennaio delle assenze per malattia, rispetto a quanto verificatosi a settembre e ottobre.(Rer)