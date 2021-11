Monza: rinnovato fino al 2023 progetto "Mobilità garantita", un mezzo a disposizione dell'utenza fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un Fiat “Scudo” per la mobilità degli utenti dei due "Centri Diurni Disabili" di Monza. Il progetto "Mobilità garantita", avviato nel 2018, è stato rinnovato fino a ottobre 2023 con un automezzo a disposizione dell'utenza fragile. "Grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali che hanno deciso di abbinare il proprio marchio e la propria immagine a questa iniziativa - hanno spiegato il Sindaco Dario Allevi e l'assessore alle politiche sociali Désirée Merlini - è stato possibile prorogare di altri due anni, fino all'ottobre del 2023, la concessione in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. La convenzione ha previsto, inoltre, anche la sostituzione del mezzo con un Fiat 'Scudo' completamente attrezzato. Resta, invece, confermata al 2023 la scadenza del contratto degli altri due mezzi in dotazione dei Servizi Sociali". Con il rinnovo del contratto di comodato gratuito tra "PMG Italia" e il Comune di Monza, i Servizi Sociali potranno disporre di un Fiat "Scudo" più moderno per il trasporto dell'utenza fragile sostenendo solo i costi per il suo funzionamento (carburante e personale di guida). Il finanziamento dell'automezzo, il suo mantenimento e la realizzazione del servizio sono possibili grazie all'acquisto di spazi pubblicitari da parte di imprese e aziende del territorio sulla carrozzeria del veicolo. (segue) (Com)