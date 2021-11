Monza: rinnovato fino al 2023 progetto "Mobilità garantita", un mezzo a disposizione dell'utenza fragile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il nuovo mezzo, in particolare, sarà a disposizione dei "Centri Diurni Disabili" di via Silva e di via Gallarana per un'utenza complessiva di una sessantina di persone. "Il progetto – precisano il Sindaco e l'assessore - nasce con l'obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale e offre a tutti la possibilità di spostarsi liberamente sul territorio senza alcuna barriera legata alla disabilità, all'età o ad altre condizioni di fragilità, colmando il divario tra le persone. Il territorio si è dimostrato ancora una volta sensibile alle necessità di chi è più fragile, decretando il successo dell'iniziativa che garantirà servizi di mobilità per tutti, nessuno escluso. In un momento storico così delicato, non possiamo che ringraziare gli imprenditori che hanno aderito al progetto rendendo di fatto Monza una città sempre più accessibile". Sono 24 le aziende del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Questi i partner commerciali del progetto "Mobilità Garantita": Agenzia generale INA Srl - Assitalia, Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Spa, Beta Utensili Spa, Brevetti Stendalto Spa, Caprotti Srl, Cave Rocca Srl, Conforti Oleodinamica Srl, Dealfa Srl, Elettrotecnica Snc di Bramati, Fatcap di La Rosa Livio, Geomarc Srl, Impresa Ing. Galbiati Spa, L.P.S. Srl Lamiere Perforate, Lampar Srl, Modoetia Srl, Onoranze funebri Santa Margherita Snc, Recon Srl, S.T. Soffiaggio Tecnica Srl, Salmoiraghi Spa, ST Srl, Tech Style Srl, Tecnofirma Spa, Termotecnica Monzese Srl e Unistrade Srl. (Com)