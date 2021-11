India: Fronte unito agricoltori accoglie con favore annuncio Modi e attende iter parlamentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente le tre leggi – The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act e The Essential Commodities (Amendment) Act – puntano a ridurre le barriere, limitando il potere degli Stati di determinare piazze commerciali e prezzi, e a creare un mercato nazionale unico. Il timore di perdere potere d’acquisto e di essere più esposti agli interessi delle grandi compagnie ha coalizzato masse di lavoratori della terra, raggruppati nel Fronte unito degli agricoltori (Samyukta Kisan Morcha, Skm). La contestazione va avanti da più di un anno. Con la seconda grave ondata dell’epidemia di coronavirus, e le conseguenti misure di contenimento, ha subito una battuta d’arresto ma non si è esaurita. (Inn)