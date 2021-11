Covid: Giani, in Toscana quasi 83 per cento di vaccinati, a Natale nessuna restrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana “abbiamo la più estesa vaccinazione, l’82,8 per cento in prima dose. Sono 2.700 i contagi in questa settimana e l’anno scorso ne avevamo 16.700 mila con 3 mila posti occupati in ospedale. Oggi sono 305. Avevamo 250 posti in terapia intensiva occupati, oggi sono 35". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo all’assemblea 2021 di Confindustria Firenze “Il futuro è insieme”. Riguardo il Natale “noi non abbiamo le condizioni per arrivare a zona rossa. Abbiamo lavorato bene sulla campagna vaccinale. Questo lo dico perché il rigore nell’auspicare la vaccinazione e cercare di raggiungere ogni persona è il presupposto per parlare di sviluppo e crescita e portarci ad un Natale senza restrizioni alla mobilità”. (Rin)