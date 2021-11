Spagna: ambasciatore Guariglia a Madrid per presentazione treno Frecciarossa ETR1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani della visita di Stato in Spagna del presidente Sergio Mattarella, l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ha presenziato ieri sera ad una cerimonia presso la stazione Atocha di Madrid in cui è stato ufficialmente presentato il treno Frecciarossa ETR 1000, appositamente giunto dall'Italia. Il diplomatico ha annunciato il nome del brand commerciale, "Iryo", con cui saranno battezzati i predetti treni di Ilsa, la società compartecipata da Trenitalia e da Operador Ferroviario de Levante SL, filiale di Air Nostrum, che sfrecceranno sui binari spagnoli, dopo l'avvenuta liberalizzazione del mercato ferroviario locale, a partire dalla fine del 2022. Si tratta di un nuovo rilevante investimento italiano in Spagna. Oltre ai vertici di Ilsa, tra cui l'amministratore delegato, Simone Gorini, e di Ferrovie dello Stato, rappresentati dal direttore International, Carlo Palasciano Villamagna, hanno preso parte all'evento Isabel Pardo de Vera, segretaria di Stato ai Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana del governo spagnolo, e María Luisa Domínguez, presidente di Adif, l'amministratore delle infrastrutture ferroviarie spagnole. (segue) (Spm)