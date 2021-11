Spagna: ambasciatore Guariglia a Madrid per presentazione treno Frecciarossa ETR1000 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, l'ambasciatore Guariglia, ha sottolineato come al giorno d'oggi le ferrovie abbiano "un impatto notevole in termini di trasformazione, costituendo una priorità per meglio integrare, sul piano dei trasporti, l'insieme dell'Unione Europea e rappresentando al tempo stesso una forma di mobilità con minore impatto ambientale, in linea con le necessità dettate dalla situazione attuale". Secondo Guariglia, l'iniziativa promossa da Ilsa è esemplificativa delle potenzialità della collaborazione in tutti i campi tra Italia e Spagna, anche in quello industriale", aggiungendo come il consorzio abbia "un'anima profondamente italiana, ma al tempo stesso anche spagnola, con treni i cui motori sono fabbricati in Spagna". Il Frecciarossa ETR1000 è considerato oggi il treno più rapido, silenzioso e sostenibile in Europa e, in una prima fase, collegherà la capitale spagnola con le città di Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza. (Spm)