Governo: Tajani (FI), non ci sono maggioranze alternative né tentennamenti in centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti per il prezioso lavoro che svolgete quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Non ci sono maggioranze alternative e non ci sono tentennamenti nel centrodestra. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori del Parlamento europeo. "Al Senato c'è stato un voto su una questione particolare che riguardava la capienza dei bus, un provvedimento ad hoc. Ci può essere una divergenza di opinioni su cose particolari, ma non è affatto messa in discussione la tenuta del governo. FI sostiene convintamente la tenuta di questo governo, non ci sono maggioranze alternative", ha detto Tajani. "Siamo del centrodestra e vogliamo che ci siano le nostre idee. Ci stiamo battendo ad esempio per utilizzare gli 8 miliardi di euro al fine di cancellare nella manovra l'Irap per le persone fisiche e per le piccole e piccolissime imprese", ha spiegato. "Sarebbe un primo passo per l'abolizione di una imposta-rapina", ha evidenziato Tajani. "Abbiamo sempre detto che questo è un governo di unità nazionale, ma non c'è una maggioranza politica che sostiene il governo, è una maggioranza di emergenza", ha proseguito l'ex presidente dell'Eurocamera. "Ma noi siamo nel centrodestra. Finita la stagione del governo (del presidente del Consiglio Mario) Draghi ci sarà una coalizione di centrodestra che siamo sicuri andrà a governare", ha continuato. "Sul centrodestra non c'è alcun tentennamento. Noi siamo il centro del centrodestra e (il presidente Silvio) Berlusconi è il fondatore del centrodestra e del maggioritario nel nostro Paese. Altra questione è stare al governo e parlare di bilancio con gli altri partiti", ha ribadito Tajani.(Beb)