Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), bene transizione ma accompagnare imprese

- “Siamo convinti che la transizione energetica possa essere un’opportunità. Ma guai a creare un acceleratore che non accompagna le imprese e che di fatto le mette in difficoltà”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo in occasione del “Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione”. “Possiamo sostenere una nuova forma di ricerca che metterà le imprese nelle condizioni di essere competitivi anche in relazione ai costi energetici”, ha poi aggiunto Prandini. (Rin)