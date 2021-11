Slovacchia: ministro Lavoro, tasso di disoccupazione al 6,79 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia a ottobre è sceso al 6,79 per cento. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Milan Krajniak, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Rispetto a settembre la diminuzione è dello 0,3 per cento. “Nonostante il fatto che siamo nel piano di un’ondata autunnale di contagi di coronavirus, il risultato in termini di disoccupazione è molto buono”, ha detto il ministro, precisando che si tratta della percentuale minore dal maggio del 2020. (Vap)