Governo: Tajani (FI), centrodestra non può che essere europeista

- Un centrodestra di governo non può non essere europeista. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori del Parlamento europeo. "Forza Italia è in crescita. Noi siamo fortemente convinti che un centrodestra di governo non possa non essere europeista, non possa non essere un grande sostenitore dell'alleanza transatlantica", ha dichiarato Tajani. "Poi al Parlamento europeo sediamo in banchi di famiglie politiche differenti, ma noi siamo Forza Italia, il Partito popolare europeo nel nostro Paese, e siamo convintamente e attivamente nei popolari europei, non cambiamo la nostra posizione", ha evidenziato l'ex presidente dell'Eurocamera. "Per quanto ci riguarda andremo avanti, se poi qualcun altro vorrà aderire al Ppe in futuro, ne parleremo", ha aggiunto Tajani. (Beb)