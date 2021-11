Vaticano: nuovo vescovo per la diocesi di San Marta in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo di Santa Marta in Colombia, il monsignor José Mario Bacci Trespalacios, finora superiore provinciale della Congregazione di Gesù e Maria in Colombia. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor José Mario Bacci Trespalacios, è nato il 19 marzo 1971 a Magangué. Ha studiato Filosofia presso il seminario maggiore San Carlos Borromeo di Cartagena e nel seminarioEudista Valmaría di Bogotá e Teologia presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá. Ha ottenuto la licenza in Teologia dogmatica presso la medesima Università e in Sacra scrittura presso il Pontificio istituto biblico di Roma e nella Scuola biblica di Gerusalemme. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 17 dicembre 1995. (Civ)