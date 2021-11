Lombardia: Mattinzoli, ottimista su gestione congiunta Mm e Aler, ma Regione dovrà coordinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore lombardo alla casa e all'housing sociale, Alessandro Mattinzoli, si è detto "ottimista" in merito a un'eventuale gestione congiunta tra Mm e Aler sulle case popolari. Lo ha dichiarato a margine del convegno "Sicuro, verde, sociale: un nuovo piano casa", in corso a Palazzo Pirelli, sottolineando che "mi sembra che sia Regione sia Comune abbiano dato disponibilità a sedersi al tavolo, proprio lunedì incontrerò di nuovo l'assessore Maran, è chiaro che la Regione deve coordinare". "Ci devono essere indubbiamente delle precise competenze che vanno in carico a Mm e Aler - ha aggiunto l'assessore -, a seconda della loro conformazione giuridica e di quello che effettivamente devono fare". "Io sono ottimista". ha detto Mattinzoli. "Bisogna staccarsi dalla logica dell'appartenenza politica, dalla contrapposizione che due enti importanti sono gestite da coalizioni diverse, ma penso che il tema casa come quello dell'ambiente come quello della sostenibilità o della sicurezza, debba vederci tutti impegnati in modo trasversale".(Rem)