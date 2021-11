Vaticano: Papa Francesco ha ricevuto l'ambasciatore d'Israele Raphael Shutz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Raphael Schutz, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Raphael Schutz, è nato nel 1957 in Israele. È entrato nel servizio diplomatico del ministero per gli Affari esteri nel 1983 e ha svolto, tra le altre, le funzioni di secondo segretario in Cile, direttore del dipartimento dei Paesi Euro-Mediterranei, ambasciatore in Norvegia e Islanda, istruttore per la Diplomazia e le Relazioni internazionali presso l'Israeli College of National Defense. (Civ)