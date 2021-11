Inflazione: Confcommercio, rischi di indebolimento su crescita 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine del 2021 si caratterizza per l’emergere di alcuni fattori "che rischiano di rallentare la ripresa dell’economia. Oltre alla recrudescenza della pandemia, il consolidarsi delle tensioni inflazionistiche, oggettivamente di difficile soluzione nel breve termine, potrebbe rallentare il recupero della domanda delle famiglie con un ridimensionamento delle prospettive di crescita per il 2022". E' quanto scrive Confcommercio nella sua ultima analisi congiunturale. "Il processo di ripresa dell’inflazione, seppure abbia assunto nel nostro Paese una dimensione lievemente più contenuta rispetto ad altre realtà europee, rappresenta uno dei principali elementi di criticità. Per il mese di novembre stimiamo un incremento dei prezzi al consumo dello 0,3 per cento su base mensile e del 3,4 per cento su base annua. I dati degli ultimi mesi confermano i timori del permanere dell’inflazione, pur in presenza di un attenuarsi delle tensioni a partire dalla tarda primavera del 2022, su valori abbondantemente superiori al 2 per cento fino all’inizio del 2023.(Rin)