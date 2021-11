Imprese: Terna al primo posto nell’edizione 2021-2022 del Webranking Europe 500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha vinto l’edizione 2021-2022 del Webranking Europe 500, la principale classifica continentale che da oltre vent’anni valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee sulla base delle aspettative degli stakeholder. Stando al relativo comunicato stampa, con il punteggio record di 95,9 su 100, in crescita di 3,8 punti rispetto all’anno precedente, la società guidata da Stefano Donnarumma è stata premiata per l'eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme social. In base ai risultati pubblicati da Comprend, società svedese leader nelle ricerche di mercato che cura la classifica, Terna si è in particolare classificata al primo posto tra le società europee per una comunicazione digitale efficace e trasparente negli ambiti Investor relations, Sostenibilità e Persone. Nel corso del 2021, prosegue la nota, Terna ha focalizzato ulteriormente l’attenzione alla comunicazione digitale, consapevole che, a seguito della pandemia, la digitalizzazione è diventata un elemento imprescindibile della vita dell’azienda e dei suoi rapporti con gli stakeholder; coerentemente, è accelerata l’esposizione sui canali digitali, web e social relativa all’impegno concreto del gruppo a garantire alle prossime generazioni un futuro sostenibile, anche attraverso la realizzazione di un sistema elettrico sempre più efficiente, affidabile e, soprattutto, decarbonizzato. (segue) (Com)