Imprese: Terna al primo posto nell’edizione 2021-2022 del Webranking Europe 500 (2)

18 ottobre 2021

- Come apprezzato dalla ricerca di Comprend, “cuore verde” della comunicazione digitale sono stati la sostenibilità e i temi Esg: uno dei più recenti esempi è Terna4Green, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione le tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, permettendo così di monitorare i progressi verso gli obiettivi internazionali di decarbonizzazione. Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità, quale valore aziendale da promuovere e condividere: Terna è stata, infatti, la prima utility in Italia a pubblicare sul proprio sito i bilanci della società in un formato accessibile per le persone non vedenti, ottenendo così la certificazione della Fondazione Lia (Libri italiani accessibili), realtà che da anni sostiene aziende e istituzioni nel rendere accessibili pubblicazioni, siti web e applicazioni a chi ha una disabilità visiva. A ciò si è aggiunto, negli ultimi mesi, un intenso lavoro per rendere accessibili tutti i contenuti non testuali del sito Terna.it. La digitalizzazione ha avuto un impatto decisivo anche nell’attrazione dei giovani talenti. In questo senso, Terna ha puntato con forza su format e canali digitali (LinkedIn, sito, blog aziendale), rispetto a modalità più tradizionali, sfruttando in particolare la fidelizzazione e la passione delle persone di Terna che hanno potuto coinvolgere i talenti con le loro testimonianze ed esperienze dirette. (Com)