Covid: Bonomi, solo obbligo vaccinale ci può mettere al sicuro, non possiamo bloccarci

- "Purtroppo abbiamo una recrudescenza dei numeri dei contagi che non ci fa stare tranquilli. Il green pass era lo strumento che in quel momento potevamo utilizzare, però l'unica cosa che ci può mettere al sicuro è l'obbligo vaccinale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Confindustria Firenze. "Quello è un percorso che dobbiamo avere il coraggio di fare con una riflessione seria – ha aggiunto -. Purtroppo i dati che arrivano dal Nord Europa e dall'Est Europa sono preoccupanti. Noi non ci possiamo permettere peraltro con un'economia come la nostra, che è basata sulla trasformazione e sull'export, e quest'anno forse faremo il record di 500 miliardi, di bloccarci".(Rin)