Green pass: De Maria (Pd), chiesto Ufficio di presidenza su Cunial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In sede di Ufficio di presidenza della Camera avevamo condiviso una serie di misure deliberate dal Collegio dei questori per prevenire i rischi connessi alla emergenza sanitaria in atto. L'autorizzazione all'accesso alla Camera di una collega sprovvista di green pass mette in discussione quanto condiviso e rappresenta peraltro un segnale sbagliato al Paese, cioè di una diversità di trattamento fra noi parlamentari e gli altri cittadini. Ho quindi scritto al presidente Fico e ai questori della Camera per chiedere che sia convocato un Ufficio di presidenza dove poterci confrontare in merito". Lo afferma in una nota Andrea De Maria, segretario di presidenza della Camera dei deputati. (Com)