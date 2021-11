Moldova: premier Gavrilita, la riforma amministrativa del territorio non è una priorità adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Moldova non considera prioritaria la riforma amministrativa del territorio, fintanto che non vi è un ampio consenso nella società su questo tema. Lo ha detto la premier moldava, Natalia Gavrilita, parlando all'emittente televisiva pubblica. La premier moldava ha affermato che il governo non ha promesso una riforma amministrativo-territoriale in campagna elettorale, quindi si concentrerà sulle questioni per le quali è stato incaricato dai cittadini: riforma della giustizia e miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Gavrilita ha aggiunto che ora l'esecutivo non si occupa della riforma amministrativa del territorio, poiché si è prefissato altri obiettivi e che una questione così delicata deve essere trattata con la massima responsabilità. "Questa non era una questione prioritaria nelle elezioni e, al momento, il governo ritiene che abbiamo questioni prioritarie. Si tratta di aumentare il reddito dei cittadini, creare posti di lavoro, investire nelle infrastrutture, riformare la giustizia. "Ecco perché i cittadini ci hanno votato e noi ci concentriamo su questi temi. Nel frattempo, lavoreremo anche su analisi, calcoli", ha detto il capo del governo di Chisinau. (segue) (Rob)